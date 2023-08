De voorbije jaren zijn er bij buitenlandse tand­artsen verschillende inbreuken vastgesteld die wijzen op fraude. Een van de oorzaken zou liggen bij privéscholen in Roemenië, waar diploma’s tandheelkunde te koop zijn. Kwam u al in aanraking met neptandartsen? De Standaard zoekt getuigenissen. Vul onderstaand formulier in of mail naar binnenland@standaard.be. We publiceren niets zonder uw toestemming en nemen eerst contact met u op.