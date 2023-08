Nee, er is geen ‘herenakkoord’ met overheid: ook volgende week kunnen banken spaarrente nog optrekken

Er is geen ‘herenakkoord’ tussen de banken en de overheid om de concurrentie op de spaarmarkt te fnuiken. Dat zegt de directeur van het Agentschap van de Schuld. Wel moeten de banken zich houden aan een contractuele clausule over kasbons.

‘Het staat banken vrij om de rente op hun spaarrekeningen of hun termijnrekeningen aan te passen, ook tijdens de inschrijvingsperiode van de staatsbon.’ Directeur Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld is formeel: er is geen ‘herenakkoord’ om de concurrentie op de spaarmarkt te fnuiken. Berichtgeving daarover in de pers lokte heel wat verontwaardiging uit.

De banken die de staatsbon uitgeven, zouden hebben afgesproken om tot 1 september niet met het product of met elkaar te concurreren, lieten twee van de betrokken banken eerder weten. En dat terwijl de staatsbon juist bedoeld is om de concurrentie op die markt aan te wakkeren.

Volgens Deboutte is de ophef ontstaan vanwege een clausule over kasbons, schulderkenningen die banken uitgeven. Daarvan mag de rente niet worden aangepast tijdens de inschrijvingsperiode van de staatsbon, die morgen ingaat en een week duurt. Die clausule is al sinds jaar en dag opgenomen in de contracten die de banken met het Agentschap afsluiten over de verkoop van de staatsbons.

‘Eigenlijk is die clausule nu niet meer echt nodig, want banken bieden nauwelijks nog kasbons aan’, zegt Deboutte. ‘Maar de contracten worden bij elke uitgifte van staatsbons ongewijzigd overgenomen. De achtergrond van de clausule ligt vooral in het verleden. Als je de staatsbons ziet als een middel om de staatsschuld te financieren, is het niet raar dat de overheid de banken vraagt om het spel eerlijk te spelen. De eis om dan even geen concurrerend product in de markt te zetten, is niet onlogisch. Het gaat om een clausule met een heel beperkte scope: het gaat maar om een paar dagen.’

Van Peteghems plan werkt

Kortom: de banken kunnen ook volgende week de rente op spaar- of termijnrekeningen nog optrekken, als ze dat willen. Vandaag kunnen ze dat zelfs nog doen voor kasbons. Dat de concurrentie werkt, zoals minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) voor ogen had met de nieuwe staatsbon op één jaar, is intussen aangetoond. Twee banken, Axa Bank en Argenta, bieden een termijnrekening aan met een nettorendement dat identiek is aan dat van de nieuwe staatsbon. Deutsche Bank gaat er zelfs nog overheen voor wie meer dan 100.000 euro te beleggen heeft.

Kasbons spelen momenteel nauwelijks nog een rol van betekenis. Alleen Crelan en de Waalse coöperatieve CPH Bank bieden ze aan. De hoogste brutorente bedraagt 0,10 procent. De concurrentie speelt zich nu vooral af op het gebied van termijnrekeningen. Het verschil tussen een kasbon en een termijnrekening is dat een kasbon in principe verhandelbaar is.