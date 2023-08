Expo rond eigenzinnig universum van Tim Burton komt naar Brussel

Na Madrid en Parijs strijkt de expo Tim Burton’s labyrinth vanaf 20 oktober neer in Tour & Taxis in Brussel. De expo geeft de kans om het aparte universum te verkennen van de regisseur, die bekend is van films als Edward Scissorhands en Corpse bride.

De regisseur Tim Burton staat bekend om zijn eigenzinnigheid, even speels als ongewoon. Binnenkort kun je je voluit onderdompelen in zijn universum, met een expo die is opgevat als een labyrint. De bezoeker verkent en zoekt zelf de weg langs de bekende projecten van Burton. ‘Een fantastische kermis’, is het volgens de regisseur zelf, die meewerkte aan de expo.

Het creatieve bad bestaat uit ruim 150 originele tekeningen en ontwerpen, naast decorreproducties, kostuums en kamers geïnspireerd door dat creatieve universum van films als Corpse bride, Charlie and the chocolate factory, Alice in Wonderland en Edward Scissorhands. Geanimeerde artworks en levensgrote figuren uit Burtons wereld beloven die verder tot leven te wekken.

Tim Burton’s labyrinth, zoals de expo heet, is vanaf 20 oktober te bezoeken in Tour & Taxis in Brussel. De filmmaker kwam vijf jaar geleden ook al met een tentoonstelling naar ons land. Die heette toen The world of Tim Burton en was te zien in C-Mine in Genk.