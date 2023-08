Premier De Croo trekt problemen Brussel-Zuid naar zich toe

Na de noodkreet van buurtbewoners en de cijfers van de politie, heeft premier Alexander De Croo besloten om zelf het heft in handen te nemen en twee coördinatoren aan te stellen na overleg met de betrokken overheden. Dat melden Bruzz en De Tijd.

Het station Brussel-Zuid kreunt onder de aanwezigheid van drugsdealers, drugsgebruikers, daklozen en dieven. Na de verschillende getuigenissen, cijfers en noodkreten van de afgelopen weken heeft premier Alexander De Croo besloten om de verschillende betrokken partijen bijeen te roepen. Het gaat om afgevaardigden van de federale kabinetten van de premier, Binnenlandse Zaken, Asiel en Migratie, en Mobiliteit. Ook het Brussels Gewest en de gemeentes Anderlecht en Sint-Gillis waren betrokken, net als de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. De eerste vergadering zou afgelopen maandag hebben plaatsgevonden, aldus Bruzz.

Volgens De Tijd zou het de bedoeling zijn om twee coördinatoren aan te stellen. Wat de concrete plannen zijn, is nog niet duidelijk. De komende dagen zou nog verder overleg moeten volgen.

‘Beleidsschok nodig’

Intussen pleit N-VA voor een ‘beleidsschok’ om de veiligheid rond de Brusselse internationale treinstations te herstellen door een onder meer voor een gewestelijk alcohol- en samenscholingsverbod in de stationsbuurten in te voeren, permanente politieposten in de grote spoorstations te voorzien. Een taskforce moet dan volgens N-VA die de samenwerking en coördinatie tussen de lokale politiezones, de federale politie, Securail en de spoorwegpolitie versterken.

Handelszaken en horeca-gelegenheden in de stationsbuurten die overlast genereren, moeten strenger gecontroleerd en aangepakt worden. Tot slot moet de federale overheid, volgens N-VA, meer middelen en personeel ter beschikking stellen voor het Brussels parket.

‘Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vond het aangewezen dat Brussels minister-president Rudi Vervoort de coördinatie op zich neemt omdat hij alle relevante partners voor een geïntegreerde aanpak kan samenbrengen. Dat vindt N-VA ook’, aldus de partij.