Poetin spreekt Brics-top in Zuid-Afrika toe via videoverbinding

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag via een videoverbinding de Brics-top in Zuid-Afrika toegesproken. Hij verdedigde dat hij het graanakkoord niet verlengd had en was opnieuw uiterst kritisch voor Kiev en het Westen.

Aan geen van de voorwaarden van het verdrag om de export van Russisch graan te vergemakkelijken, was voldaan, klaagde Poetin. Daarom zou hij de graandeal niet verlengd hebben. Moskou zal de blokkade van de Oekraïense havens pas opheffen en terugkeren naar de overeenkomst als aan alle Russische eisen is voldaan, was de boodschap.

Poetin gebruikte zijn speech aan de Brics-top in Zuid-Afrika voorts om het Westen opnieuw de schuld te geven van de inflatie, die wereldwijd is gestegen mede door de hoge voedselprijzen. Poetin wil het Oekraïense graan vervangen door Russische leveringen, ‘zowel op commerciële basis als door gratis hulp aan de landen in nood’. Poetin beloofde tussen 25.000 en 50.000 ton te doneren aan zes Afrikaanse landen.

Hij had het ook over de economische samenwerking tussen de opkomende landen. Hij denkt dat de meerderheid van de wereldgemeenschap achter het beleid van de landenclub staat, dat vooral op handel is gericht. De vijf lidstaten – Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika – zijn samen goed voor meer dan veertig procent van de wereldbevolking.

‘Niet gericht tegen anderen’

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva benadrukte op zijn beurt dat de groep van vijf opkomende economieën niet gericht is tegen anderen. Het gaat eerder om een betere organisatie van het mondiale Zuiden, schreef hij dinsdag op het platform X, voorheen Twitter. ‘Brics is geen tegenorganisatie tegen de G7, de G20 of wat dan ook’, aldus Lula.

Poetin sprak de top toe via video omdat er een internationaal arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof tegen hem is uitgevaardigd. Hij kon dus niet zelf naar Zuid-Afrika gaan. In zijn plaats heeft hij zijn minister van Buitenland Zaken Sergej Lavrov naar Johannesburg gestuurd.