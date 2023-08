Opnieuw zonnig en warm

Het wordt woensdag, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, opnieuw zonnig met wat hoge wolkenslierten. In de namiddag neemt die hoge bewolking geleidelijk toe.

De maxima liggen rond 22 graden in de kuststreek, tussen 23 en 26 graden in de Ardennen en tussen 26 en 28 graden elders, meldt het KMI.

Woensdagavond zijn er nog brede opklaringen, woensdagnacht wordt het wisselend bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen. Het wordt een zachte nacht met minima van 15 tot 20 graden. In sommige Ardense valleien koelt het af tot rond 10 graden.

Donderdag begint de dag grotendeels droog met zonnige perioden. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt en trekt er een reeks buien vanaf het zuidwesten over het land met kans op onweer. De maxima liggen tussen 23 en 29 graden.

Vrijdag wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt met regen- en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn. Enkel het noordwesten van ons land ontsnapt mogelijk aan het onweer. De maxima schommelen van 20 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 26 graden in de Kempen.

In het weekend wordt het wisselvallig en frisser met soms mooie opklaringen, maar in de loop van de dag ook enkele buien. We halen temperaturen van 17 tot 22 graden.