Tandartsenbond slaat alarm over neptandartsen uit Roemenië - Twee drones neergehaald in Moskou

1. Tandartsenbond slaat alarm over neptandartsen uit Roemenië

De voorbije vijf jaar zijn er bij buitenlandse tand­artsen verschillende inbreuken vastgesteld die wijzen op fraude. Volgens de Vlaamse tandartsenbond zijn privéscholen in Roemenië de oorzaak, waar diploma’s tandheelkunde te koop zijn. Lees meer

2. Twee drones neergehaald in Moskou, vliegverkeer tijdelijk opgeschort

De Russische luchtafweer heeft twee drones neergehaald in Moskou en in de regio van de hoofdstad. Dat heeft de burgemeester van Moskou woensdagochtend vroeg gemeld. Het vliegverkeer van en naar de stad werd tijdelijk stilgelegd. Het is de zesde dag op rij dat de Russische hoofdstad het doelwit is van aanvallen. Lees meer in het liveblog