Antwerp zet voorzichtige stap naar de Champions League

Begint de Champions League volgende maand met of zonder Belgische deelnemer? Antwerp FC, dat als Belgisch kampioen dit jaar niet rechtstreeks geplaatst was voor de groepsfase van de belangrijkste Europese beker, deed in zijn thuiswedstrijd van de barrages wat moest en won met 1–0 van AEK Athene. De zege werd op de Bosuil als een triomf gevierd omdat de ‘Great Old’ de laatste veertig minuten van de wedstrijd met tien man moest volmaken, na een rode kaart voor Jelle Bataille. Maar toch is 1–0 een erg krappe voorsprong om volgende week mee naar Athene te reizen. Ook in de eerste helft, toen beide ploegen nog met elf tegen elf stonden, kwam Antwerp enkele keren goed weg.

De Bosuil snakt naar Europese glorieavonden. Dat was voelbaar toen er gejuich opsteeg op alle tribunes toen even voor 21 uur de wat overspannen hymne van de Champions League weerklonk. Antwerp begon het snedigst aan de partij en wist het gevoel van grote Europese avonden te vatten. Jurgen Ekkelenkamp kon draaien en schieten, maar kreeg zijn vizier niet goed afgesteld.

AEK Athene mag dan niet de grootste naam uit Europa zijn, de Griekse kampioen bewees dat het zijn voet minstens naast de Belgische kampioen kon zetten. De eerste grote kans van de partij was voor de bezoekers. De 36-jarige Nordin Amrabat, broer van gewezen Club Brugge-middenvelder Sofyan Amrabat, toonde zijn jonge oude benen en gebruikte zijn sterke lijf om de tengere jongeren van Antwerp af te houden. Diepe spits Levi García kon vrij inkoppen maar mikte pal op de handschoenen van Antwerp-doelman Jean Butez.

Toch was het Antwerp dat op voorsprong kwam. Het piepjonge middenveld van de ‘Great Old’, Mandela Keita en Arthur Vermeeren, verzorgden het voorbereidende werk. De Nederlandse spits Vincent Janssen werkte de gemeten pass van Vermeeren voorbij de Griekse doelman in doel.

Met de 1–0 op het bord namen de Griekse bezoekers opnieuw over. Eerst door gevaarlijk tegen te prikken op de tegenaanval, later door meer en meer de wedstrijd in handen te nemen. Toby Alderweireld gooide zijn lichaam in de strijd om de gevaarlijke spits Garcia af te blokken. Het zou niet de laatste keer zijn dat de kampioenenmaker van Antwerp zijn team als een brandweerman te hulp moest snellen.

Griekse belegering

In het begin van de tweede helft kreeg Jelle Bataille rechtstreeks rood onder de neus geduwd voor een tackle die de fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar bracht. Er viel niets tegen de beslissing van de ref in te brengen, Antwerp groef zich stilaan in voor wat een Griekse belegering moest worden.

Geholpen door het publiek en het lage, gedisciplineerde blok hield het ‘fort Antwerp’ stand. Bij een schaarse aanval van de thuisploeg vroeg het stadion een penalty toen verdediger Ritchie De Laet neerging in het vijandige penaltygebied. De Franse ref François Letexier gebaarde echter van krommen aas en ook de Zwitserse videoassistentscheidsrechter Fedayi San kwam niet tussenbeide.

Verdediger Soumaïla Coulibaly, die zijn debuut in de basis vierde na het vertrek van de Argentijn Gaston Avila naar Ajax, kreeg in de slotfase nog een kans op 2–0, maar liet de gelegenheid onbenut. Hij had al te veel zuurstof verbruikt in de lange oversteek naar het vijandige doel.

Na de puntendeling op het veld van Oud-Heverlee Leuven van vorige vrijdag bewees Antwerp klaar te zijn voor de belangrijke afspraken van het seizoen. Volgende week in Athene wacht een nieuwe test. De competitietopper van dit weekend tegen AA Gent werd door de Belgische kalendermaker uitgesteld om de Antwerpse kwalificatiekansen te maximaliseren.

Europese uitschakeling leidt naar een doorstart in de Europa League, maar scheelt in prijzengeld een kleine 10 miljoen euro. Bovendien wil de Antwerpse voorzitter Paul Gheysens van de Champions League gebruik maken om de waarde van zijn spelers te verhogen en op langere duur grote (transfer-)inkomsten voor zijn team binnenhalen. De supporters snakken dan weer naar de grote affiches. In die zin was AEK Athene niet meer dan een amuse-gueule.