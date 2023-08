Spaanse koning vraagt Feijóo om parlement vertrouwen te vragen

Nadat de Spaanse koning Felipe VI de leiders van de meeste partijen de afgelopen twee dagen heeft gesproken, heeft hij Alberto Nuñez Feijóo (61) gevraagd om in de Kamer het vertrouwen te vragen. De koning volgt op die manier het vertrouwde pad om in allereerste instantie de winnaar van de verkiezingen voor te dragen. La Zarzuela (het paleis) laat ook weten dat uit de consultatieronde is gebleken dat op dit moment nergens een meerderheid is die zou kunnen rechtvaardigen dat de grootste partij niet aan zet is.

Vier stemmen te kort

De conservatieve Partido Popular (PP) van Feijóo heeft bij de verkiezingen van 23 juli de meeste stemmen behaald, maar komt 38 zetels tekort voor een absolute meerderheid in het parlement. Enkele dagen geleden heeft de radicaal-rechtse partij Vox verkondigd dat ze Feijóo bij de vertrouwensstemming zal steunen. Bij de vorige belangrijke verkiezing voor het voorzitterschap van de Kamer kwam Vox met een eigen kandidaat.

In ruil voor de steun eist Vox-leider Santiago Abascal dat zijn partij op geen enkel politiek niveau via een cordon sanitaire wordt uitgesloten. Ook twee regionale partijen, UPN (Navarra) en Coalición Canaria, hebben gezegd dat ze de PP zullen steunen. Samen hebben de vier partijen echter 172 en niet de vereiste 176 (van de 350) stemmen.

Links blok?

De aftredende premier Pedro Sánchez van de linkse PSOE maakt zich sterk dat hij wel voldoende stemmen kan verzamelen, omdat hij met de separatistische partijen van Baskenland en Catalonië heeft gepraat. Maar die partijen wilden niet bij koning Felipe op de koffie gaan.

Weldra zal de voorzitster van de Kamer, Francina Armengol (PSOE) na overleg met Feijóo bekendmaken wanneer het investituurdebat en de vertrouwensstemming zullen plaatsvinden. In een eerste ronde moet Feijóo de absolute meerderheid behalen, in de tweede ronde volstaat een gewone meerderheid (meer ja- dan neen- stemmen). Tot nu toe zijn er geen indicaties dat hij voor die tweede ronde aan een meerderheid komt.