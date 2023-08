Wim Oosterlinck verhuist naar de avond bij digitale radiozender Willy

Na acht maanden ouderschapsverlof keert presentator Wim Oosterlinck terug naar radiozender Willy. Hij zal de luisteraar van de digitale rockzender door de avondspits loodsen tussen 16 en 19 uur. Dat betekent dat Tomas De Soete, die aanvankelijk tijdelijk voor hem inviel, het ochtendblok tussen 7 en 10 uur zal blijven presenteren. Een grote verrassing is dat niet, want bij zijn (tijdelijk) vertrek zei Oosterlinck al dat ‘een dagelijks ochtendprogramma er ferm inhakt, in de eerste plaats in het gezinsleven’. De presentator heeft twee kinderen van lagereschoolleeftijd. Zijn podcast Drie boeken, waarin hij bekende mensen laat vertellen over hun drie favoriete boeken, is hij blijven maken. (mdm)