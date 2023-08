Hanne Claes kan niet stunten in halve finales 400 meter horden

Hanne Claes heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de finale 400 meter horden op de wereldkampioenschappen atletiek in het Hongaarse Boedapest. Ze werd voorlaatste in haar halve finale.

De 32-jarige Claes finishte in haar halve finale als zevende in 56.06, bijna twee seconden boven haar Belgisch record (54.33) en de 23e tijd op 24 finalisten. De Amerikaanse Shamier Little plaatste zich in 52.81 als snelste voor de finale, voor de Nederlandse Femke Bol (52.95). Voor een finaleplaats had Claes 53.89 moeten lopen.

Later vanavond lopen onze landgenoten Dylan Borlée en Alexander Doom in de halve finales op de 400 meter.