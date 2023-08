Jan Jambon over Pommelien: ‘Ze ziet er goed uit, ze danst goed, ze zingt goed’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Hard werken (1)

Het is vakantie en dus hebben politici wat tijd voor andere zaken. Alexander De Croo (Open VLD) zocht en vond een gaatje in zijn agenda voor een afspraakje met influencer Robert Van Impe, alias Average Rob. Waarom de premier de influencer precies thuis opzocht, is niet duidelijk. De Croo postte wel een filmpje en een foto van de ontmoeting op Facebook. ‘Het is allesbehalve “average” hoe Rob in zijn eentje een van de belangrijkste influencers van ons land is geworden en bekend is tot ver daarbuiten. Door hard te werken en elke dag opnieuw te proberen.’ En, zo besloot de premier: ‘Dat is de spirit.’

Hard werken (2)

Het is vakantie en dus hebben politici wat tijd voor andere zaken. Jan Jambon (N-VA) zocht en vond een gaatje om op de Radio2 Zomerhit voor Pommelien te supporteren. ‘Formidabel’ vond de Vlaamse minister-president het. ‘Een supertalent’, oordeelde hij op Radio2 over Pommelien. ‘Ze ziet er goed uit, ze danst goed, ze zingt goed, ze acteert goed in Knokke off’, aldus Jambon die ook minister van Cultuur is. ‘De madam van deze zomer.’ Dat is de spirit, Jan. Niemand houdt van middelmatigheid.

Hard werken (3)

Het is vakantie en dus hebben politici wat tijd om iets anders te doen. Sammy Madhi (CD&V) trok met zijn grootste liefde naar de jaarmarkt van Merchtem. Daar was de sfeer ‘zalig’, aldus de CD&V-voorzitter. Helaas won Mahdi’s hond Pamuk de hondenwedstrijd ‘net niet’. ‘Volgend jaar naar de kapper’, besloot Mahdi. Dat is de spirit, Sammy. Als je haar vervolgens nog leert dansen, zingen en acteren, wordt ze wellicht ook nog ‘de madam van de zomer’.

Hard werken (4)

De Croo licht toch nog een tipje van de sluier over zijn gesprek met de allesbehalve “average” Average Rob. ‘We hadden het over ambitie bij jongeren en hoe we hen kunnen inspireren om hun droom na te streven. Hij liep in juni de Ironman met zijn broer. Hij legde de lat hoog en ging keihard trainen.’

Of toch niet zo hard werken?

Hard werken alleen is niet genoeg, soms heeft je bankrekening een extra zetje nodig. Er zijn aanwijzingen dat de Haaltertse burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) zich schuldig heeft gemaakt aan belangenvermenging en subsidiefraude bij een evenement naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen. Dat blijkt uit een rapport van Audit Vlaanderen. Een vereniging die subsidies kreeg had dezelfde naam als het cateringbedrijf van haar man. We houden een slag om de arm, maar Audit Vlaanderen heeft intussen al de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) ingelicht. Dat is de spirit. Om ‘de madam van de zomer’ te citeren: dat wordt Erop of eronder.