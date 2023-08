Hulpverleners maken de weg vrij van modder na de doortocht van ‘Hilary’. De meeste elektriciteitslijnen in de VS lopen bovengronds, en dat maakt ze kwetsbaar voor extreem weer. — © Getty

Een verzwakte versie van orkaan Hilary legt de zwakke plekken in de Californische infrastructuur bloot. De staat is, net als de rest van de VS, niet klaar voor de klimaatverandering.