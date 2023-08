Shamir hopt van genre naar genre

Shamir Homo anxietatem Kill Rock Stars

Homo anxietatem is al het negende album van Shamir Bailey sinds 2015. De non-binaire zanger uit Las Vegas hopt ook ongedurig van genre naar genre – na disco, electropop en industrial op zijn vorige plaat Heterosexuality, gaat hij nu voor ninetiesrock, helaas vrij voorspelbare. ‘Oversized sweater’ zou van Alanis Morissette kunnen zijn, ‘Without you’ is fm-rock met een gladde bas en een scherpe, uitdagende tekst.‘I’ve lost my mind many times and I’ll do it again’, zingt hij uitdagend over zijn opname in een psychiatrische instelling – de ‘angstige man’ uit de titel is Shamir zelf. Maar het duistere, folky ‘Calloused’ is goed voor kippenvel, en in de Blondie-achtige pop van ‘Obsession’ mag zijn androgyne stem tenminste fel en schel schitteren. Overigens vertellen muziek en tekst radicaal vaak totaal andere dingen, zoals in ‘The devil said the blues is all I’ll know’, een vrolijke Deltablues waarin Shamir berustend vaststelt ‘I can’t be happy, but I can’t hurt, I’m just stuck in my skin, and the only way out is within’. (isg)