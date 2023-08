Sefcovic neemt Green Deal over van Frans Timmermans

Frans Timmermans is door de leden verkozen tot lijsttrekker van de combinatie PvdA /Groenlinks.

Timmermans diende dinsdag zijn ontslag in als Europees Commissaris bij Ursula von der Leyen, kort nadat hij met 92 procent van de stemmen door de leden van PvdA en GroenLinks verkozen was tot hun lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Er waren geen tegenkandidaten.

Binnen de Commissie wordt hij als ‘uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal’ vervangen door Maros Sefcovic, die volgens Von der Leyen een van de meest ervaren rotten is binnen haar team. Hij moet erop toezien dat de Green Deal dezelfde politieke prioriteit blijft genieten. De Slovaak is net als Timmermans een sociaaldemocraat, waardoor het partijpolitieke evenwicht aan de kop van de Commissie met de EVP en het liberale Renew behouden blijft.

Sefcovic neemt ook tijdelijk de portefeuille met de concrete klimaatdossiers over, tot de benoeming van een nieuwe Nederlandse Eurocommissaris. Von der Leyen wil van de regering in Den Haag ook de naam van een kandidaat-opvolger voor Timmermans, die daarna ook ‘examen’ moet afleggen in het Europees Parlement.

Hoewel er de jongste tijd spanning op de lijn zat tussen de twee, loofde Ursula von der Leyen het ‘gepassioneerde en onvermoeibare werk van Timmermans om van de Green Deal een realiteit te maken’ en het niveau van klimaatambitie op wereldniveau op te tillen.