Hoe een huis het inferno in Hawaï doorstond

Tegen een zwartgeblakerde achtergrond steekt één ongeschonden woning af. De gevels zijn maagdelijk wit en het dak is vrolijk rood. Het gaat om een historisch huis van een eeuw oud in de Hawaïaanse stad Lahaina, die zwaar getroffen is door natuurbranden. Het is bovendien volledig opgetrokken uit hout.

Twee jaar geleden onderging de woning een renovatie waarbij het dak werd aangepakt. Oude roofing werd vervangen door een metalen bekleding. De nieuwe eigenaars legden stenen uit de rivier rondom het huis en verwijderden rondslingerende bladeren en planten die dicht bij de muren stonden.

Ze vermoeden dat hun woning door die ingrepen aan het inferno is ontsnapt. Want een vuurzee wordt doorgaans veroorzaakt door rondvliegende gensters. Die zullen minder snel ontvlammen op een metalen dak dan op een dak dat uit roofing bestaat.

Ook al doet deze foto misschien anders vermoeden, dit is heus niet het enige huis dat de brand op Lahaina doorstond. De eigenaars van dit huis hopen snel de deuren weer te openen om opvang te organiseren voor hun omwonenden. In tijd van nood kan je bouwen op goede buren. (gt)