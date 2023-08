Negentien doden Griekse bosbrand zijn wellicht migranten

Hoe gevaarlijk snel de brand zich sinds zaterdag uitbreidt, blijkt uit het feit dat 65 patiënten uit het universitair ziekenhuis van Alexandroupolis dinsdagmorgen geëvacueerd werden naar een ferry die in sneltempo was omgevormd tot een ziekenboeg. Patiënten lagen op matrassen in de cafetaria of op brancards, waar ze verder verzorgd werden. ‘Ik werk hier al 27 jaar, maar zoiets heb ik nooit eerder gezien’, zei verpleger Nikos Gioktsidis. De ferry’s zetten koers richting de haven van Kavala. De inwoners van Alexandroupolis kregen de raad om binnen te blijven en hun deuren en ramen te sluiten.

Het tragische nieuws volgde dinsdagnamiddag. In het bos van Dadia, ten noorden van Alexandroupolis, vond de brandweer de verkoolde lichamen van achttien mensen. ‘Aangezien we geen informatie hebben over bewoners die vermist zouden zijn, onderzoeken we de mogelijkheid dat het om de lichamen gaat van individuen die illegaal het land zijn binnengekomen’, zei Yiannis Artopios, de woordvoerder van de brandweer. ‘We blijven zoeken in de regio waar de brand uitbrak.’

Migranten proberen vaak vanuit Turkije de Evros-rivier over te steken en via het bos van Dadia Griekenland binnen te komen. Maandag was in dezelfde streek, nabij het dorp Lefkimmi, al het verkoolde lichaam teruggevonden van een man van wie de Griekse overheid vermoedt dat het om een migrant gaat.

Extra blusvliegtuigen

De Griekse overheid liet een tiental dorpen in de regio rond Alexandroupolis ontruimen. De bewoners kregen via het noodnummer 112 het bevel hun huizen te verlaten omdat het vuur, opgejaagd door de felle winden, dichterbij kwam. Er is volgens de Griekse meteodienst al 38.000 hectare in de regio in brand opgegaan.

Behalve in het noordoosten moet de Griekse brandweer ook branden bestrijden in de buurt van Eleusis, ten westen van Athene waar een luchtmachtbasis is gevestigd, en rond Fyli, ten noorden van de hoofdstad. In een dorp in de buurt van Thebe kwam maandag een tachtigjarige schapenhoeder om het leven door rookinhalatie toen hij probeerde zijn kudde te redden.

De EU maakt extra hulp vrij om de Griekse bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat om vijf blusvliegtuigen uit Duitsland, Zweden en Kroatië en een helikopter uit Tsjechië. Eerder stuurde Cyprus al twee vliegtuigen.