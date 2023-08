Kan je in Vlaanderen nog projecten als dat van Ineos op poten zetten?

Het heeft jaren geduurd vooraleer de ethaankraker van chemiereus Ineos in de Antwerpse haven een vergunning kreeg. Maar in 2021 werd de bouw toch gestart. Eind juli zette de raad voor vergunningsbetwistingen Ineos een hak, en werd die vergunning ingetrokken. De politiek stond in rep en roer, spoedvergaderingen werden bijeen geroepen en donderdag komt de commissie in het Vlaams parlement vervroegd samen. Maar waar gaat het nu over? En wat staat er op het spel?