De vossen van Londen

Wie vossen wil spotten, maakt meer kans in de binnenstad van Londen dan op het Engelse platteland. Al sinds het interbellum duikt de vos er op. Hij voelt zich thuis in de tuinen, parken en straten van de stad, waar hij gemakkelijk voedsel en schuilplaatsen kan vinden. Naar schatting 10.000 wilde stadsvossen dwalen in de metropool rond, maar dat is niet zonder risico. Ongeveer 60 procent van de populatie sterft jaarlijks in het verkeer.

Het HSBC London Sevens rugbytoernooi in het stadion van Twickenham is al chaotisch genoeg zonder ongewenste deelnemers op het veld. — © getty

Buiten het gerechtshof wacht Kevin Spacey op het vonnis. Waarschijnlijk iets minder op z’n gemak dan de vos die hem aankijkt. — © getty

© getty

Aan de voet van St. Paul’s Cathedral gaat een meisje een verdwaalde vos achterna. — © getty

9 mei 2023. Voor de wekelijkse kabinetsvergadering wandelt een vos voorbij Downing Street 10. Binnen likken de Conservatieven hun wonden. Ze hebben bij de lokale verkiezingen de week ervoor een goede 1.000 zetels verloren. — © getty

© pa

© getty

© getty