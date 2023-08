Burgemeester Oupeye duikt onder wegens doodsbedreigingen

Serge Fillot (PS), burgemeester van de door rellen geteisterde gemeente Oupeye, is elders gaan wonen omdat hij doodsbedreigingen krijgt. Die kwamen er nadat vrijdagmiddag een jongeman op een quad was doodgeschoten door een politieagent.

Oupeye, ten noorden van de stad Luik, en de naburige gemeente Herstal werden dit weekend geteisterd door zware rellen nadat een politiepatrouille de bestuurder van een quad had dood­geschoten toen die weigerde te stoppen voor een controle. Het slachtoffer zou volgens het parket van Luik eerst ingereden zijn op een van de agenten. Een andere agent zou vervolgens geschoten hebben en raakte de jongeman in het hoofd.

Betogers kwamen woedend de straat op en trokken een spoor van vernieling doorheen de gemeente. De burgemeester van Oupeye, Serge Fillot (PS), bevestigt dinsdag dat hij is moeten onderduiken.

‘Een paar dagen geleden moest ik noodgedwongen verhuizen, ik ben bedreigd en ik ben erg moe. Ik wil mijn familie hier niet in betrekken. Mijn zoon zou deze week bij mij komen logeren, maar ik heb hem gezegd dat hij bij zijn moeder moet blijven’, zegt hij. De man heeft het gevoel dat hij beschouwd wordt als degene die de politieagent opdracht gaf om te schieten.

Afgelopen nacht was het rustig in de gemeente. ‘We hebben rond 23.00 uur een groep mensen opgepakt en de politiemacht is rond 03.00 uur vertrokken’, vertelt burgemeester Fillot, die opmerkt dat ‘het geweld is afgenomen’.

Net als de vorige dagen zal de situatie rond 17.00 uur worden geanalyseerd om de maatregelen te evalueren en eventueel aan te passen. ‘We laten onze waakzaamheid niet zakken’, verzekert de burgemeester.

Vrijdag is er een bijeenkomst van onder meer motoren gepland op de Place Licourt in Herstal, voor het funerarium. Mogelijk zijn er nog spanningen te verwachten.

Foto’s agenten op sociale media

Intussen is een jonge twintiger aangehouden omdat hij een foto van een politieagent op sociale netwerken heeft geplaatst. Hij beweert dat het om de agent gaat die de quadrijder heeft doodgeschoten.

Bij de foto van de 25-jarige agent stond als commentaar ‘verberg je goed’ en ‘laat het nieuws rondgaan’. De agent op de foto heeft niets te maken met de feiten in Oupeye, laat het Luikse parket weten. De auteur van het bericht stapte zelf naar de politie en bekende de feiten. Hij werd dinsdag voorgeleid bij het parket. Er wordt verwacht dat hij binnenkort gedagvaard zal worden voor intimidatie.

Het is niet de enige politieman van wie de foto in de nasleep van het dodelijke schietincident op sociale netwerken is verschenen. Een andere politieagent uit de regio Basse-Meuse werd dit weekend ook al geviseerd.

Dit weekend al zei burgemeester Fillot dat er een groot antipolitiesentiment aanwezig is, ­gebaseerd op ‘niet-controleerbare informatie’ op sociale media. ‘Sommigen vonden het erg onrechtvaardig’, zei hij. ‘Anderen trokken een parallel met de dood van Nahel in Frankrijk.’ Die Franse tiener werd neergeschoten nadat hij was tegengehouden door de ­politie. Hij reed rond zonder rij­bewijs en beging verkeersovertredingen. Na zijn dood volgden er ­wekenlang zware rellen in heel Frankrijk.