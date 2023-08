Griekse brandweer vindt achttien lichamen bij blussen bosbranden

In een bosrijk gebied in het noorden van Griekenland dat de voorbije dagen getroffen werd door branden, zijn achttien lichamen gevonden. Dat heeft de Griekse brandweer gemeld. Mogelijk gaat het om migranten.

De lichamen werden gevonden in het nationaal park van Dadia nabij havenstad Alexandroupolis. Volgens brandweerwoordvoerder Yiannis Artopoios wordt onderzocht of de achttien Griekenland illegaal binnenkwamen. Een lijkschouwer en een onderzoeksteam zijn naar de plaats van de vondst op weg.

De regio Evros in het noordoosten van Griekenland, aan de grens met Turkije, wordt al sinds zaterdag geteisterd door bosbranden. Daarbij viel eerder al één slachtoffer, vermoedelijk ook een migrant. Veel migranten steken de Evros-rivier over om vanuit Turkije in de Europese Unie te geraken.

In Alexandroupolis zelf werden vanochtend tientallen patiënten uit het universitair ziekenhuis geëvacueerd omdat de vlammen te dichtbij kwamen. Pasgeboren baby’s en patiënten vanop intensieve zorg werden naar een ferry gebracht, waar een geïmproviseerd hospitaal werd ingericht.