Zwitserse weerballon moet naar nieuwe recordhoogte om vriespunt te bereiken

De weerballon, die werd opgelaten boven Payerne in het westen van Zwitserland, moest tot 5.298 meter hoogte vliegen voor hij zondagnacht de nulgradengrens bereikte. Dat maakte de Zwitserse weerdienst MétéoSuisse bekend. Die grens, waarbij het vriespunt wordt overschreden, wordt als een belangrijke meteorologische indicator gezien, vooral in bergachtige gebieden. ‘Ze beïnvloedt vegetatie, de sneeuwgrens en de watercyclus, en heeft zo een grote impact op mensen, dieren en planten.’

Het gaat om een recordhoogte sinds de metingen startten in 1954, meldde MétéoSuisse nog. Het vorige record, van 5.184 meter, werd pas vorig jaar in juli gemeten. Gemiddeld lag de nulgradengrens tussen 1991 en 2020 op 2.570 meter, waarbij ze ’s winters schommelde tussen 1.000 en 2.000 meter en in de zomer tussen 3.000 en 4.000 meter.

‘De door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft er de voorbije decennia toe geleid dat de nulgradengrens elk seizoen significant is gestegen’, waarschuwde MétéoSuisse. De achtereenvolgende records van de indicator werden allemaal in de afgelopen tien jaar opgemeten.

Een uitzonderlijk hogedrukgebied boven het Europese continent, met zwaartepunt boven de Alpen, heeft volgens weerexperts voor een ‘hittekoepel’ gezorgd. Die zou de temperaturen nog zeker tot woensdag naar recordhoogtes stuwen in verschillende regio’s.