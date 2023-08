Jongen van 10 jaar doodgeschoten in Frankrijk: ‘Lijkt slachtoffer van afrekening in drugsmilieu’

In de Zuid-Franse stad Nîmes is maandagavond een 10-jarige jongen doodgeschoten. Op de plaats van de feiten, in de wijk Pissevin, zou veel gedeald worden, en de politie zoekt de daders in dat milieu.

De feiten vonden maandag rond 23.15 uur plaats in Pissevin, in het zuidwesten van Nîmes. De jongen zat in de auto bij zijn oom, die ook werd neergeschoten. De politie werd opgeroepen voor meerdere geweerschoten buiten een gebouw en ontdekte ter plaatse een tiental kogelhulzen.

Even later arriveerde een 27-jarige man met zijn twee neefjes in een auto aan het universitair ziekenhuis van Nîmes. Hijzelf was drie keer beschoten, maar niet levensgevaarlijk gewond. De jongste inzittende, 10 jaar oud, was bij aankomst echter al overleden. De jongen was verschillende keren in de rug geraakt. Het andere kind, dat op de achterbank zat, bleef ongedeerd.

De nonkel verklaarde dat hij zijn auto had geparkeerd voor het appartementsgebouw waar hij woont. Daar zou ook gedeald worden. Hij hoorde daarop schoten en reed in paniek weg. De man zou pas bij aankomst aan het ziekenhuis gemerkt hebben dat zijn neefje overleden was.

Schutter op de vlucht

De schutter zou met drie andere personen gevlucht zijn in een auto. Hun auto werd teruggevonden in de wijk Valdegour, naast Pissevin. In Valdegour werd maandag nog een 15-jarige jongen neergeschoten.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin lijkt het erop dat de 10-jarige het slachtoffer werd van een afrekening tussen drugsdealers. ‘Het is een groot drama dat niet ongestraft zal blijven’, verklaarde Darmanin op X (voorheen Twitter). ‘De politie heeft de voorbije weken al veel dealers opgepakt en ze zal haar aanwezigheid nog vergroten.’

Een overzichtsbeeld van de wijk Pissevin uit 2021. — © afp

In Pissevin werd in januari ook al een 39-jarige man doodgeschoten in een drugszaak. Volgens de meest recente cijfers hebben er de voorbije jaren zowat vijftien afrekeningen plaatsgevonden in de wijk, die gekenmerkt wordt door grote armoedepercentages en drugproblematiek.