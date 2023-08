‘Holly’ van Fien Troch opent vijftigste editie Film Fest Gent

Het Film Fest Gent viert zijn vijftigste verjaardag en kiest voor de aftrap een film uit eigen bodem. Regisseur Fien Troch (45) won zeven jaar geleden met ‘Home’ al de publieksprijs en de Georges Delerue Award voor Beste Muziek. Nu keert ze terug met een portret van een 15-jarig meisje: Holly.

‘Geselecteerd worden voor de Officiële Competitie van Venetië was al fantastisch nieuws, maar om met Holly Film Fest Gent te mogen aftrappen, is ongelofelijk’, reageert Troch.

‘De Vlaamse films bevestigen keer op keer hun sterker wordende reputatie, nationaal en internationaal’, zegt Wim De Witte, programmadirecteur van het Gentse filmfestival. ‘De keuze voor Holly als openingsfilm voor onze jubileumeditie is een logisch gevolg van Trochs prachtige parcours.’

Holly schetst een ingetogen portret van een vijftienjarig meisje. Het lijkt erop dat ze een dodelijke schoolbrand voorspeld had. De gebroken gemeenschap zoekt troost en hoop bij haar. De hoofdrol is voor nieuwkomer Cathalina Geeraerts. Verder zijn Greet Verstraete, Els Deceukelier, Serdi Faki Alici, Robbie Cleiren en Felix Heremans te zien in de film. Holly is Trochs vijfde langspeelfilm en komt op 22 november bij ons in de bioscoop.