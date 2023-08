Rihanna en Asap Rocky verwelkomen tweede kindje

De naam van de baby is nog niet bekend, ‘maar we weten dat die begint met een ‘R’ en dat het een jongen is’, bericht de showbizzsite TMZ. De 35-jarige zangeres van ‘Diamonds’ en ‘Umbrella’ beviel in mei 2022 van haar eerste zoon. Behalve zangeres is Rihanna de eigenares van beautymerk Fenty Beauty. Volgens Forbes is ze de rijkste vrouwelijke muzikant ter wereld, met een net worth van 1.7 miljard dollar.

Vader Asap Rocky is een succesvolle rapper, bekend van onder meer ‘Praise the Lord’ en ‘F**kin’ Problems’. Rihanna en Asap Rocky leerden elkaar al kennen in 2012, en vormen sinds 2020 een koppel.

Dit jaar veroorzaakte Rihanna een sensatie tijdens de Superbowl in Arizona, waarbij ze pronkte met een ronde buik op het podium en zo haar nieuwe zwangerschap aankondigde aan honderden miljoenen kijkers.