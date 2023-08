Nettorente op staatsbon bedraagt 2,81 procent

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kondigde op Radio 1 aan dat de brutorente op de langverwachte staatsbon 3,30 procent bedraagt. Na aftrek van de roerende voorheffing is het nettorendement 2,81 procent.

Het is de eerste keer dat België een staatsbon uitgeeft met een looptijd van slechts één jaar tijd. Hiermee wil minister Vincent Van Peteghem de banken onder druk zetten om de rente op de spaarboekjes te verhogen. Voor de staatsbon geldt een verlaagd tarief voor de roerende voorheffing van 15 procent, in plaats van 30 procent.

Inschrijven vanaf donderdag

Het is sinds 2011 geleden dat België met de Leterme-bons een staatsbon uitgaf voor het brede publiek. ‘Toen lag België onder vuur op de internationale markten. We moesten het signaal geven dat België erin zou slagen om de middelen voor de schulden zelf op te halen’, zei Van Peteghem. België ligt nu niet onder vuur, maar de minister denkt dat een succes van de staatsbon een goed signaal is aan de internationale markten. Het toont dat België in staat is haar schulden vlot in eigen land te financieren. Hij zei ook dat er mogelijk nog een Staatsbon gelanceerd wordt dit jaar.

Vanaf donderdag kunt u zich bij de banken en de overheid inschrijven op de staatsbon.