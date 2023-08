Verkoop prep, dat preventief beschermt tegen hiv, in drie jaar tijd bijna verdubbeld

De verkoop van prep-medicatie, die preventief beschermt tegen een hiv-infectie, is in ons land op drie jaar tijd bijna verdubbeld. Dat bericht VRT NWS dinsdag op basis van cijfers van de Apothekersbond. De therapie raakt dus steeds beter bekend.

Sinds 1 juni 2017 wordt prep (Pre Exposure Prophylaxis, in België verkocht onder de naam Truvada) grotendeels terugbetaald. In vergelijking met drie jaar geleden is de verkoop van het middel gestegen met 84 procent. Bijna een verdubbeling dus, tonen cijfers van de Apothekersbond tot juni 2023. Volgens de meest recente cijfers van Sciensano namen eind 2021 ruim 5.000 mensen prep in ons land, maar intussen zijn het er dus nog een stuk meer.

Prep zijn pillen die helpen om een infectie met hiv te voorkomen. Het middel is dus niet meteen bedoeld voor mensen die al hiv hebben, wel voor mensen die zich willen beschermen tegen het virus, zoals homomannen met wisselende seksuele contacten. De grootste groep gebruikers van de prep-pil zijn homomannen tussen de 30 en 39 jaar oud.

Het stijgende succes van het middel heeft ook een keerzijde. In bepaalde hiv-centra zijn er maandenlange wachttijden. Bovendien zijn er enkele doelgroepen die nog niet genoeg bereikt worden. Intussen wordt gewerkt aan nieuwe vormen van prep, om de eventuele drempels van een pil weg te nemen.