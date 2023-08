Code rood in vier Franse departementen wegens hitte

In vier Franse departementen wordt het hittegolfalarm vanaf dinsdag opgeschaald naar code rood.

Het gaat om de departementen Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire. Météo-France spreekt over een ‘intense en langdurige hittegolf, bijzonder laat voor het seizoen, die bijzondere waakzaamheid vereist’. Code oranje geldt voor 49 andere departementen, ongeveer de helft van het land.

De piek van de hittegolf wordt tussen dinsdag en woensdag verwacht. Voor de Rhônevallei wordt dinsdag een temperatuur van 40 tot 42 graden verwacht.

De minister van Ecologische Transitie Christophe Béchu had eerder al bekendgemaakt dat code rood eraan kwam wegens ‘de aanhoudende hittegolf en hoge temperaturen’. In Frankrijk deed zo’n intense hitte zich zelden zo laat in de zomer voor.

‘We zijn voorbereid op dit soort situaties’, zegt de Franse minister van Gezondheid Aurelien Rousseau. ‘We raden de bevolking aan voorzichtig te zijn.’ De ziekenhuizen zien tot nu toe geen dramatische stijging in het aantal zieken door de hitte, aldus Rousseau.