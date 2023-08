‘Avoca te’: prof ontdekt nieuwe Latijnse uitdrukking op opgegraven drinkbeker

Op een archeologische site in Mortsel ontdekten archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum een offerschaal, een schotel en keramisch materiaal. Voorts stuitten ze op een beker. Op zich niet zo uitzonderlijk, want in het verleden werden al talloze bekers uit de Romeinse beschaving teruggevonden. ‘En toch is deze vondst ongezien’, stelt Christian Laes, professor geschiedenis van de oudheid aan de Universiteit Antwerpen. Dat heeft alles te maken met het opschrift ‘Avoca te’. ‘Ik had verwacht dat er ergens anders al bekers met hetzelfde opschrift zouden zijn teruggevonden, maar in de EDCS-databank, waar nagenoeg alle teruggevonden Latijnse inscripties ooit staan opgelost, vond ik slechts twee bekers met het werkwoord terug.’

© UAntwerpen

‘Unicum’

In de Duitse stad Keulen zouden er twee kelkjes zijn opgegraven. Eén met ‘avoco me’, wat ‘ik amuseer me’ betekent, en een andere met ‘avoco te’, ‘ik vermaak jou’. ‘Een subtiel verschil, maar het maakt de beker uit Mortsel wel tot een unicum’, stelt de professor.

Avocare is nochtans geen obscuur werkwoord. ‘De betekenis is veranderd doorheen de tijd. Oorspronkelijk betekende het woord iets of iemand wegroepen of omleiden. Later is het geëvolueerd naar amuseren’, vertelt Laes. ‘Avoca te, hier in de gebiedende wijs, kan je dan vertalen als ‘amuseer je’. Waarschijnlijk is het zinnetje een informele uitdrukking die gebruikt werd tijdens festiviteiten waar de wijn rijkelijk vloeide.’