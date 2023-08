Borgsom Trump bij gevangenis Georgia vastgesteld op 200.000 dollar

Donald Trump in een rechtszaal in New York in april van dit jaar. — © AP

Een rechter in de Amerikaanse staat Georgia heeft de borgsom voor Donald Trump vastgesteld op 200.000 dollar (ruim 183.000 euro). Het geld moet uiterlijk vrijdagmiddag voldaan zijn in de gevangenis van Fulton County.

Dat blijkt maandag uit gerechtelijke documenten, zo melden Amerikaanse media. Het bedrag moet cash betaald worden.

De voormalig president heeft bevestigd de borgsom te zullen betalen. In de borgovereenkomst staat onder meer dat Trump ‘geen enkele handeling zal verrichten om een (...) medeverdachte of getuige in deze zaak te intimideren of om de rechtsgang op een andere manier te belemmeren’.

Ook mag hij geen berichten op sociale media plaatsen over de zaak, of berichten van anderen citeren. Voor de 18 overige aangeklaagden gelden borgsommen van tussen de 10.000 en 100.000 Amerikaanse dollar. Ook zij mogen niet met elkaar communiceren over de zaak, behalve via hun advocaten. Door het betalen van borgtocht ontsnappen de verdachten aan een voorlopige hechtenis, op voorwaarde dat ze geen wetten overtreden.

Trump werd onlangs in Georgia aangeklaagd omdat hij in die staat zou hebben geprobeerd de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in zijn voordeel te beïnvloeden, door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen. Georgia was een van de cruciale staten bij die verkiezingen. De Democraat Joe Biden won er nipt, met een verschil van ongeveer 12.000 stemmen.