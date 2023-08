Zweedse muzikante van Katy Perry-hit vermist

Vrienden van Camela Leierth-Segura hebben sinds 30 juni niets meer van haar gehoord. De Zweedse is 48 en woont al jaren in de Verenigde Staten. In 2013 schreef ze, samen met de Zweedse producers Max Martin en Klas Alund het nummer ‘Walking on air’, dat een hit werd voor Katy Perry.

Het duurde tot 8 augustus voor vrienden van de vrouw beseften dat ze al weken geen mails, sms’en of andere berichten had beantwoord, en ze aangifte deden. De politie van Beverly Hills vond beelden waarop Leierth-Segura’s auto de stad uitrijdt. Die dateren van 29 juni en ze tonen niet wie er aan het stuur zit. De auto is sindsdien nergens meer opgemerkt.

De politie vernam dat Leierth-Segura uit haar huis was gezet. ‘We wisten dat ze financiële problemen had, zegt Liz Montgomery, een vriendin. ‘Covid was vreselijk voor muzikanten, modellen en acteurs, omdat er geen geld binnenkwam.’ Cecilia Foss, een andere vriendin, vreest dat ze is ontvoerd en ergens wordt vastgehouden.

De politie laat weten dat het onderzoek loopt, maar dat de zeven weken die zijn verlopen tussen de vermoedelijke verdwijning en de aangifte, dat wel bemoeilijkt.

