Dalilla Hermans

Bij elke auto die aankomt aan de kiss-and-ride, veer ik op. Wanneer ik man en zoon in het vizier krijg, veert mijn hart mee op. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat ik nog eens alleen op pad ging met die laatste. Hij stapt nonchalant uit, en ontvangt mijn enthousiaste knuffel gelaten. Hij heeft alleen zijn gsm en lader bij zich. We nemen afscheid van zijn vader en lopen richting ingang. Tot mijn opluchting neemt hij mijn aangeboden hand aan. Ik wrijf zijn vingers terwijl ik honderd vragen stel waarop hij rustig antwoordt, alsof hij beseft dat het momentje voor mij belangrijker is dan voor hem.

We spraken in Gent af met een vriend van me die hem, op tienjarige leeftijd al een aspirant-acteur/regisseur, een coachingsessie zal geven. Tijdens de treinrit speelt hij spelletjes op zijn scherm, terwijl ik door zijn krullen woel. Aan zijn voeten prijken sneakers die maar anderhalve maat kleiner zijn dan degene die ik draag. Eens aangekomen laat ik noodgedwongen zijn hand los. Ik maan hem aan zijn spullen voor de veiligheid aan mijn vriend te geven. Een oogrol volgt.

De vriend vraagt of hij iets bijzonders moet weten. Neen, antwoord ik, als er iets is, zal hij het je wel zeggen. Ik vertrek zorgeloos, het klopt wat ik zei. Maar dat mijn wandelend hart nu op zulke grote voeten een eigen pad begaat, doet me toch slikken.