Imponerende Red Lions staan in halve finale EK hockey na ruime zege tegen Spanje

De Red Lions maakten maandagavond een statement op het EK door Spanje met 5-1 te kloppen. De halve finale is mathematisch zeker en de manier waarop de Belgen met fris en energiek hockey over hun tegenstanders walsten doet dromen van een tweede Europese titel.

‘We spelen ze zeventig minuten van het kastje naar de muur.’ Arthur Van Doren peperde zijn medespelers vlak voor de afslag met een speech in de groepscirkel nog een dosis zelfvertrouwen in. De Red Lions zijn met een missie afgezakt naar Duitsland. Meer nog dan de Europese titel winnen is het doel om één jaar voor de Spelen aan de wereld te laten zien dat België nog altijd dé mondiale norm is in het mannenhockey. ‘We voelen dat we nog zaken te bewijzen hebben’, stelde Florent Van Aubel vooraf. ‘We verloren een WK-finale en nu horen we dingen over de ploeg zoals dat we te oud zouden geworden zijn. Daar heb ik maar een ding op te zeggen: we zijn er nog, ze zijn nog niet klaar met ons.’

Om dat statement kracht bij te zetten begonnen de Red Lions met de borst vooruit tegen Spanje. Een dag eerder had een slappe start tegen Engeland nog drie tegengoals gekost. Die fout ging de olympische kampioen maandagavond niet meer maken. Na tien minuten was de Belgische turbo warmgedraaid en vlogen de ballen er in. Net zoals tegen Engeland opende William Ghislain de score voor de Lions. De 24-jarige toernooi-debutant bewijst voorlopig waarom bondscoach Van den Heuvel hem boven hockeymonument Tom Boon in de selectie verkoos. Ook de twee andere jonge nieuwkomers - Van Dessel en Onana - toonden opnieuw hun toegevoegde waarde.

Nog goed nieuws voor de Lions: Alexander Hendrickx scoorde bij zijn eerste reeksje strafcorners, zijn tweede doelpunt van het toernooi. Het gevreesde wapen van de Belgen staat scherp voor wanneer het straks ook echt nodig zal zijn. De 3-0 van Van Aubel, ook al zijn derde op dit EK, deed de match na 18 minuten definitief op slot. Vlak naast ons in de tribune vloekte de Spaanse coach er oplos. De vele puta’s die om onze oren vlogen waren tekenend voor het Belgische meesterschap. Een tegendoelpunt in een slordiger derde kwart was de enige smet op een voor het overige vlekkeloze partij. In het vierde kwart zetten de Lions de puntjes op de i. Hendrickx scoorde op een strafbal, Onana werkte na een fraaie actie van Van Dessel de bal snoeihard in doel. Tien goals in twee matchen tegen gereputeerde hockeylanden.

Woensdagochtend kan er in de derde en laatste groepsmatch extra vertrouwen getankt worden tegen groepskneusje Oostenrijk. Vrijdag wacht een halve finale tegen allicht Nederland. Oranje kreeg maandag verrassend een stevig pak voor de broek (3-0) van wereldkampioen Duitsland. Onze noorderburen, nummer één van de wereld, wonnen in de Pro League twee keer van de Red Lions. Maar deze enorm gretige Belgische ploeg speelt een paar niveaus hoger dan twee maanden geleden in Antwerpen.