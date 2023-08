Yellow Tigers lijden 3-0 nederlaag tegen Oekraïne.

Een vroege 1-5 dwong de Belgische coach Kris Vansnick al snel tot een time-out, maar de 1m94 grote Krayduba viel zelfs niet door een dubbel blok af te stoppen: 9-13. Een bevlieging van Marlies Janssens en een tweede Belgische time-out konden het verval niet stoppen. Zoals altijd werd Britt Herbots gezocht, maar zij moest zich al te vaak beperken tot onschadelijke plaatsballetjes: 9-17. De lichaamstaal van de Tigers verraadde de toenemende ontreddering en coach Vansnick vond ook op zijn bank geen oplossingen. Alweer Krayduba maakte het met de eerste setbal af: 18-25. Het scoringspercentage zegde alles: 29 procent vs. 44 procent.

Momentum

Een set lang hadden de Oekraïense speelsters, die gehuld in hun nationale vlag het veld hadden betreden, hun tegenstanders overklast, maar in de tweede beurt tilden de Tigers hun niveau aanzienlijk op. Na een vroege bezoekende bonus (3-7) ging de match lange tijd gelijk op. Bij 19-17 leken Herbots en co. het momentum beet te krijgen. Twee netfouten van de bezoekers werden in dank aanvaard (22-19), maar België kon de bonus niet vasthouden: 23-25 en 0-2.

België staat nochtans hoger op de wereldranking dan zijn Oost-Europese opponent (FIVB 13 vs FIVB 21), maar dat Oekraïne twee maanden geleden de Europa League had gewonnen – een competitie waar België kansloos struikelde in de halve finale – had al aangegeven dat het geel-blauwe team onder zijn waarde staat. Of heeft dat succesvol WK van 2022 België iets te hoog geposteerd?

Kon België zich na die 0-2 achterstand nog oprichten en drie sets op rij winnen? Neen. De Tigers klampten, knokkend voor elke bal, tot halverwege wel aan (11-13), maar meer lukte ook niet. België kon nooit het reeksje neerzetten dat uitzicht zou bieden op setwinst: 23-25.

Turkije

De twee mustwins – Hongarije en Slovenië – waren eerder al op het droge gebracht, maar de bonuszege tegen Oekraïne die België in poleposition voor de derde plaats had kunnen brengen, kwam dus niet tot stand. Met dinsdag Polen en donderdag Servië – te zwaar allicht, dat kaliber – zullen de Tigers de poulefase waarschijnlijk op de vierde plaats beëindigen. En dan staat in de achtste finale favoriet Turkije klaar.