Bolingo met Belgisch record naar finale op 400 meter

Als eerste Belgische vrouw ooit is Cynthia Bolingo maandag op het WK in Boedapest onder de 50 seconden gedoken op de 400 meter.

Onze landgenote snelde in haar ­halve finale naar de derde plek in een toptijd van 49”96, een fikse verbetering van haar vorige Belgische record (50”19) en goed voor de beste verliezende tijd, waardoor ze zich mag opmaken voor de finale. Die vindt woensdagavond plaats.

Op de 400 meter horden plaatste ­Hanne Claes zich knap voor de halve finales, met een derde plek in haar reeks. Bij de mannen kon Julien Watrin zich op datzelfde nummer niet plaatsen voor de finale, met een vijfde plek in zijn halve finale. Op de 100 meter kon Rani Rosius, na haar PR in de reeksen, niet stunten in de halve finales en ten slotte overleefde Elien Vekemans de kwalificaties in het polsstok­springen niet.