Stemacteur van Nintendo’s Mario stopt ermee

‘It’s-a me, Mario’ zal nooit meer helemaal hetzelfde klinken. Stemacteur Charles Martinet, die het figuurtje al sinds Super Mario 64 uit 1996 van een nep-Italiaans accent voorziet, trekt zich terug. In de nieuwe game Super Mario wonder, die in oktober uitkomt, neemt een andere, niet-genoemde acteur de rol over. Martinet blijft wel nog actief als ‘ambassadeur’ van Mario, meldt Nintendo, het bedrijf achter de games.

Martinet leverde ook de (Engelstalige) stem van Luigi, Wario en enkele andere Nintendo-personages. In de recente film The Super Mario Bros. movie leende Hollywoodster Chris Pratt zijn stem aan Mario, maar was Martinet wel te horen als diens vader Guiseppe. (dod)