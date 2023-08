Toon Aerts bitter over tweejarige schorsing: ‘Als valsspeler afgeschilderd’

Toon Aerts testte in januari vorig jaar positief op het verboden product letrozole metabolite. Hij ontkent dat hij het bewust heeft ingenomen, en denkt dat de kleine hoeveelheid letrozole in zijn bloed terechtkwam door voeding of een gecontamineerd voedingssupplement.

Het antidopingtribunaal (ADT) van de UCI legde de standaardsanctie van twee jaar op. Het ADT zegt dat Aerts in de deskundigenrapporten die hij indiende, niet aantoonde hoe de verboden stof in zijn lichaam was gekomen. Ook wielrenster Shari Bossuyt, bij wie dit jaar letrozole werd teruggevonden, is op non-actief geplaatst in afwachting van het verdict van de Internationale Wielerunie.

Tweede beroep mogelijk

Aerts ging in beroep, maar dat werd vrijdag afgewezen. De gewezen Belgisch kampioen veldrijden kan nu bij het Internationaal Sporttribunaal TAS een tweede keer in beroep te gaan. Hij heeft hiervoor nog dertig dagen de tijd. Als er nog belangrijke ontwikkelingen zijn in de zaak Bossuyt, kan Aerts die gebruiken.

‘De procedure bij TAS is duur en tijdrovend. Aangezien de straf van Toon op 16 februari afloopt, lijkt het weinig zinvol om in beroep te gaan. Maar we hebben nog geen definitief besluit genomen’, zei Yannick Prevost, de manager van Aerts, daar vrijdag over.

Ondertussen reageerde Aerts zelf op Instagram en X (voorheen Twitter). ‘Anderhalf jaar heb ik op deze uitspraak moeten wachten. Ik heb in die periode misschien wel 5.000 keer het woord Letrozole ingetypt op Google... hopend om toch bij het missende puzzelstukje uit te komen. Maar we vonden het niet. Waar kwam dat nu toch in godsnaam vandaan?’

‘Ik weet nog altijd niet exact hoe dit in mijn lijf is terechtgekomen. Maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik heb er duizenden euro’s tegenaan gegooid, bezocht verschillende universiteiten, liet meerdere rapporten schrijven door wetenschappelijke experten, ...’

Aerts kreeg nooit de kans om iemand van de UCI te spreken. ‘Alles verliep via mail of aangetekend schrijven. Wij waren steeds gebonden aan strakke deadlines om binnen enkele dagen te antwoorden, maar aan de andere zijde moesten we soms maanden wachten voor we iets terug ontvingen.’

Het stemt de veldrijder bitter, zo blijkt uit zijn conclusie. ‘Het is me de voorbije maanden duidelijk geworden dat het vermoeden van onschuld hier gewoon niet bestaat. Hier staan we dan. Na anderhalf jaar in een juridisch getouwtrek, als valsspeler afgeschilderd. Samen met mijn hele familie en omkadering plots tot losers bestempeld. Het doet pijn en het voelt niet juist.’