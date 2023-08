Saudi-Arabië, waar topvoetballers de ogen sluiten voor mensenrechtenschendingen

Het lijstje met topvoetballers die in Saudi-Arabië spelen wordt alsmaar langer. Toppers op leeftijd én jonge talenten trekken naar de woestijn, voor grof geld. Nochtans heeft Saudi-Arabië een bedenkelijke reputatie als het om mensenrechten gaat. Deze week kwam in een rapport naar buiten dat vluchtelingen aan de grens met Jemen worden doodgeschoten. Wat is er aan de hand? En waarom zet het land zo hoog in op sport?