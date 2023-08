De beuken in het Zoniënwoud, die Unesco-werelderfgoed zijn, zullen niet gauw verdwijnen. — © Gert Verbelen

De monumentale beuken in het Zoniënwoud gaan in overlevingsmodus bij droogte. Maar het jaar nadien herstellen ze zich. ‘2023 is met zijn kwakkelweer een goed jaar voor de beuken.’