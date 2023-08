Nu mag ook Kameraadschapsavond plaatsvinden: ‘Ver gekomen dat een organisatie naar Raad van State moet stappen’

‘De vzw IJzerwake neemt met vreugde kennis van het arrest van de Raad van State dat de Kameraadschapsavond uiteindelijk mag doorgaan na het verbod door de stad Ieper’, laat de organisatie weten in een persmededeling. ‘De Raad van State heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat onze grondwettelijke rechten van vrijheid van vergaderen en het recht op vrije meningsuiting overeind blijven. De Raad van State is op al onze middelen ingegaan. De toelating werd wel degelijk tijdig aangevraagd. Alle nodige inlichtingen werden gegeven. Het getekende charter – met opmerking die nooit werd ingetrokken – voor de IJzerwake geldt uiteraard ook voor de Kameraadschapsavond.’

Daarmee doelt de organisatie op het nieuwe ‘vredescharter’ tegen racisme, discriminatie en haatspraak dat alle organisatoren van evenementen op Iepers grondgebied moeten ondertekenen. Eerder had de vzw IJzerwake, een radicale afscheuring van de IJzerbedevaart, geweigerd zich neer te leggen bij de eis van het Ieperse stadsbestuur om dat vredescharter ‘onvoorwaardelijk’ te ondertekenen.

Omdat de vzw het charter uiteindelijk wel tekende, mocht de wake doorgaan. Dat gold echter niet voor de ‘Kameraadschapsavond’, een traditionele zangavond de dag voor de IJzerwake, waarbij vertegenwoordigers van nationalistische verenigingen strijdliederen komen brengen. De stad Ieper vreesde een herhaling van de commotie rond Frontnacht en verbood de avond. Frontnacht was het festival dat vorig jaar gepland was voor de vooravond van de IJzerwake en waar bands met extreemrechtse inslag en veroordeelde bandleden zouden optreden.

Bezorgdheden

‘Het is eigenlijk toch wel ver gekomen dat een organisatie naar de Raad van State moet stappen om een gewone cantus met nadien een dj te kunnen organiseren’, schrijft de organisatie van IJzerwake. ‘De stad Ieper heeft na ontvangst van de aanvraag voor de avond niets anders gedaan dan de voorwaarden enger en enger maken tot niets nog kon. Op het einde moest de stad Ieper al weten welke liedjes uit de studentencodex gezongen zouden worden en welke muzieknummers gedraaid zouden worden. Deze vraag werd aan geen enkele andere vereniging ooit gesteld, en neigt naar ondemocratische controle, een rechtsstaat onwaardig.’

‘De politieke druk van linkse kant, het “vredescollectief” en de vakbond op het college van de stad Ieper moet echt wel zwaar (geweest) zijn om het grondrecht op vrije meningsuiting en het grondrecht op vergaderen zo te willen beknotten. Op zaterdag 26 augustus gaat de Kameraadschapsavond dus gewoon door, gevolgd door de IJzerwake op zondag 27 augustus.’

Ieper laat in een reactie weten dat na de beslissing van de Raad van State de vergunning moet verleend worden. ‘Het stadsbestuur blijft evenwel staan achter zijn bezorgdheden én de vraag om het vredescharter na te leven, op beide dagen. Ieper is de Vredesstad bij uitstek en daar willen we ook over waken.’

Vorige week raakte al bekend dat de IJzerwake op zondag mag plaatsvinden met Dries Van Langenhove als gastspreker. ‘Hij is nog niet veroordeeld, dus juridisch kunnen we hem niet tegenhouden’, verklaarde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) toen.