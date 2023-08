Jean-Marie Dedecker is vastbesloten een stevige erfenis achter te laten in Middelkerke, waar hij burgemeester is. — © Fred Debrock

Het is druk ten huize Jean-Marie Dedecker in Middelkerke. Tom Van Grieken kwam er onlangs over de vloer, net als enkele N-VA-toppers. Bij gebrek aan politieke boeg­beelden in West-Vlaanderen kan hij zijn prijs opdrijven, maar hij droomt van meer.