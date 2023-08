Nog even hoogzomer

Vanavond zijn er nauwelijks nog wolken te bespeuren en is het stralend zonnig weer. Het blijft nog lang warm, pas rond 20 uur dalen de temperaturen in het binnenland onder 25 graden. Vannacht is het licht bewolkt tot helder en het koelt af tot 15 of 16 graden.

Morgen komen er vrij veel hoge wolken voor in de ochtend, maar de zon kan er wel vlot doorheen schijnen en dat levert ook een prachtige zonsopgang op. De hoge wolken verlaten na de middag het oosten van het land en dan domineert de zon overal. Neerslag wordt er uiteraard niet verwacht en het wordt zomers warm bij maxima rond 27 graden. Aan zee is het wat koeler bij 22 graden. Er is weinig wind.

Woensdag wordt opnieuw een zomerse dag bij maxima rond 27 graden en veel zon. Er komen af en toe ook wel enkele wolken voor, maar die hinderen de zon niet al te veel. De noordwestenwind is zwak, aan zee matig. Donderdag maken opklaringen in de ochtend al vlug plaats voor toenemende wolkenvelden. Na de middag komen er buien of perioden met regen opzetten vanuit het zuidwesten. Een donderslag is daarbij mogelijk. Het wordt drukkend warm bij gemiddeld 28 graden. Vrijdag trekt een volgende storing over onze streken met een aantal lokale buien. Ook nu is er kans op onweer. De aangevoerde lucht is al beduidend koeler bij maxima rond 23 graden. Zaterdag draait de matige wind naar het noordwesten en wordt het nog wat kouder bij 20 graden. Regen in de ochtend, maakt plaats voor opklaringen en lokale buien.