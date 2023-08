Na een maand vol tranen van vreugde en teleurstelling zijn het de Spanjaarden die huiswaarts keren met de wereldtitel. Het voorbije WK in Australië en Nieuw-Zeeland was grootser dan het toernooi bij de vrouwen ooit is geweest, zowel in de tribunes als in de kijkcijfers. De beeldredactie verzamelde het beste van vier weken spanning en passie.