Zuster Monica is overleden

Monica Van Kerrebroeck, beter bekend als zuster Monica, is zondag overleden. De voormalige schooldirectrice zetelde in het Vlaams Parlement en de Gentse gemeente­raad, en werd ook populair door televisieprogramma’s als Recht van antwoord met Goedele Liekens.

Zuster Monica was van 1980 tot 2000 directrice van Sint-Bavo in Gent, de meisjesschool bekend om haar groene uniformen. Daar stond ze bekend om haar kordate, directe stijl. In 2000 stapte Van Kerrebroeck in de politiek en raakte ze meteen verkozen in de Gentse gemeenteraad. Van 2004 tot 2009 zetelde ze ook in het Vlaams Parlement.

Ze groeide uit tot een bekend gezicht, ook al door haar televisieoptredens in De slimste mens ter wereld en als jurylid van Goedele Liekens Recht van antwoord. Ook in 2006 werd ze verkozen. Toen ze lymfeklierkanker kreeg, verdween ze uit de Gentse gemeenteraad. In 2012 stond Van Kerrebroeck nog eens als lijstduwer op de gemeenteraadslijst, maar ze zetelde niet meer. Afgelopen zondag overleed ze in het woonzorgcentrum in Zaffelare waar ze de jongste jaren verbleef.