Britse verpleegster verdacht van nog meer feiten tegen baby’s

Volgens The Guardian hebben onderzoekers tot nu een dertigtal bijkomende ‘verdachte voorvallen’ met baby’s geïdentificeerd, zo schrijft de krant maandag. Al die kinderen hebben de feiten overleefd. In totaal worden de ziekenhuisopnames van 4.000 kinderen onderzocht.

Letby werd vorige week vrijdag veroordeeld voor de moorden en moordpogingen op de prematurenafdeling van het ziekenhuis waar ze werkte in Chester, ten zuiden van Liverpool. De zaak kwam aan het licht nadat in 2015 en 2016 een aanzienlijke stijging werd vastgesteld van het aantal baby’s dat er onverwacht stierf. Letby gebruikte verschillende manieren om de baby’s schade toe te brengen, waaronder het injecteren van lucht in de bloedbaan of in de maag, overvoeding met melk, fysieke mishandeling en vergiftiging met insuline.

Vandaag/maandag spreekt de rechter de strafmaat tegen Letby uit, die zelf weigert naar de rechtbank in Manchester te komen. De verwachting is dat ze levenslang achter de tralies vliegt.