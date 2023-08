Zeiler lijkt op orka’s te schieten vanop catamaran in Straat van Gibraltar

Een toerist maakte donderdag een video waarop een zeiler lijkt te schieten op orka’s in de Straat van Gibraltar. De politie kon de zeilers identificeren toen ze aanmeerden en startte een strafrechtelijk onderzoek op. Orka’s zijn een beschermde diersoort onder de internationale, Europese en Spaanse wetgeving.

De zeilers waren wellicht bang dat de orka’s hun zeilschip zouden aanvallen. In juni ondervond een Nederlands zeilteam al hoe agressief de orka-populatie in de Straat van Gibraltar kan zijn. Tijdens een zeilwedstrijd kwamen de dieren op hun boot af en begonnen op het roer in te beuken.

(sf)