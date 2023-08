Advertentieschermen in Bagdad gaan op zwart na porno-incident

De Irakese autoriteiten hebben alle elektronische advertentieschermen laten uitschakelen. Een hacker was er dit weekend in geslaagd om op zo’n scherm een pornografische film te laten zien.

Gedurende verschillende minuten werd er zaterdagavond een pornografische film getoond op een van de elektronische schermen aan het Uqba bin Nafia-plein, aan een van de drukste kruispunten van de Irakese hoofdstad. Op sociale media gingen de beelden van de vertoning al snel rond. Omwille van de ‘immorele beelden’ besloten de autoriteiten om alle advertentieschermen op zwart te zetten, zodat ze de beveiliging konden controleren.

Volgens de politie werd er ondertussen één man gearresteerd omwille van de feiten. Het zou gaan om een technieker die een financieel geschil had met het bedrijf dat de advertentieschermen uitbaat. Hij zou uit wraak gehandeld hebben.

Het conservatieve Irak kondigde in 2022 aan dat het pornografische websites zou blokkeren, maar er zijn er nog steeds veel toegankelijk in het land. Ook verschillende Irakese Youtubers en Tiktokkers werden al door de regering in het vizier genomen voor het delen van content die ingaat tegen ‘de goede zeden en traditie’.

Sommigen van hen belandden in de gevangenis, zoals een vrouw die een half jaar cel kreeg omdat ze video’s plaatste waarop ze danste op popmuziek. ‘Dit soort content is niet minder gevaarlijk dan georganiseerde misdaad’, klonk het in februari. ‘Het is een van de bronnen van de verwoesting van de Irakese families en samenleving.’