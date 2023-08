Beperkte renteverlaging moet zieke Chinese economie reanimeren

Een verlaging met amper tien basispunten, die het voor bedrijven en gezinnen goedkoper moet maken om leningen af te sluiten. Dat is wat de Chinese centrale bank maandagochtend aankondigde in een poging om de sputterende Chinese economie nieuw leven in te blazen. De daling is voorlopig enkel van toepassing op de rente op kortlopende leningen van één jaar, die daardoor zakt naar 3,45 procent.

De renteverlaging is een reactie op de zorgwekkende toestand van de Chinese economie, die nu al enkele maanden in zwaar weer zit. Zowat alle belangrijke economische indicatoren in China staan in het rood: de export en de buitenlandse investeringen dalen fors, de binnenlandse consumptie valt stil en één op vijf Chinese jongeren zit zonder job. En dat alles terwijl de vastgoedcrisis gewoon verder blijft razen. China’s grootste projectontwikkelaars Country Garden en Evergrande flirten met een faillissement en moesten de afgelopen weken meerdere rentebetalingen aan zich voorbij laten gaan.

Geen knip in hypothecaire rente

De vrees is dan ook dat deze bescheiden renteknip van Peking onvoldoende zal zijn om de zieke Chinese economie te reanimeren. Economen hadden gerekend op een daling met 15 basispunten en hadden tegelijk gehoopt een tariefverlaging op vijfjarige leningen, waardoor ook de hypothecaire leningen in China goedkoper zouden worden en de imploderende vastgoedmarkt zou worden ondersteund. Maar dat deed Peking maandag dus niet.

Het blijft nu bij de verlaging van het rentetarief op eenjarige leningen, dat onder maar als basis dient voor het vastleggen van consumptiekrediet. Net als bij de middellange leningen (waarop vorige week in China al een bescheiden renteknip werd aangekondigd) was het de tweede keer in drie maanden dat de centrale bank de rente verlaagde.

Dat de financiële markten op meer hadden gehoopt bleek uit de reactie van de beurs. De Hangseng-index daalde naar het laagste niveau van dit jaar.