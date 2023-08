Aardbeving schrikt Californië op tijdens voorbereiding op storm Hilary

De aardbeving vond om 14.40 uur lokale tijd plaats, vlakbij de Zuid-Californische gemeenschap Ojai in Ventura County, op zo’n 80 kilometer van Los Angeles. De beving werd gevolgd door kleinere naschokken.

‘Hoewel er geen meldingen zijn binnengekomen over schade, werd de beving overal in Ventura County gevoeld’, aldus een verklaring op de website van Ventura County.

© REUTERS

Zuid-Californië was zich op het moment van de aardbeving aan het voorbereiden op de tropische storm Hilary, die eerder op de dag het schiereiland Baja California had geteisterd. Daar kwam een man in een overstroming om het leven en worden momenteel orkanen uit de Stille Oceaan verwacht.

Intussen heeft de storm Californië bereikt. In het zuiden zijn de eerste rivieren buiten hun oevers getreden. Zo moesten al negen mensen uit een rivierbedding gered worden in de stad San Diego, meldt de lokale brandweer op sociale media. Ook in Ventura County werden al mensen uit het water gered. Van doden of gewonden is nog geen sprake.

Afgelopen vrijdag viel Hilary nog onder de noemer ‘orkaan’, maar ze nam de laatste dagen af in intensiteit en wordt nu een ‘tropische storm’ genoemd. Zo’n storm is uitzonderlijk in die regio: het is de eerste tropische storm in meer dan 80 jaar in het zuiden van Californië.

‘Kan nog veel erger worden’

In Palm Springs viel op enkele uren tijd al dubbel zoveel regen als gemiddeld op een jaar. Het National Hurricane Center waarschuwde voor ‘levensgevaarlijke, catastrofale overstromingen.’ De neerslag kan modderstromen tot gevolg hebben. Ook woestijngebieden kunnen plots overstromen. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, riep dit weekend de noodtoestand uit.

Karen Bass, de burgemeester van Los Angeles, spoort inwoners aan binnen te blijven. ‘Het kan nog veel erger worden’, vertelde Bass tijdens een persconferentie. ‘Mijn bezorgdheid is dat mensen nonchalant zullen zijn en toch naar buiten gaan, terwijl het absoluut noodzakelijk is om thuis te blijven voor de eigen veiligheid.’

De Amerikaanse president Joe Biden stuurde preventief extra hulpverleners en middelen naar de regio. Heel wat scholen blijven gesloten. Ook Nevada, Oregon en Idaho bereiden zich voor op de komst van Hilary.