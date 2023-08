‘Spontane’ kus op de mond door voorzitter Spaanse voetbalbond wekt verontwaardiging

‘Daar heb ik niet van genoten’, zei Jenni Hermoso nadat voetbalvoorzitter Luis Rubiales haar had gekust op het podium van de WK-finale in Sydney. Hermoso is de middenvelder van het Spaanse team dat zondag de WK-finale tegen Engeland won en zo de wereldbeker binnenhaalde.

Op beelden is te zien hoe Rubiales tijdens de slotceremonie van het WK op het podium Hermoso op de mond kust. Rubiales geeft haar daarna een schouderklopje terwijl ze wegloopt.

De kus werd gefilmd en lokte verontwaardiging uit op sociale media. ‘De kus met Jenni?’, reageerde Rubiales tijdens een interview met Radio Marcia. ‘Er zijn zoveel idioten. Twee mensen deelden een moment van genegenheid zonder enig belang. We moeten niet luisteren naar die idioterie. We zijn kampioenen en daar blijf ik bij.’ Rubiales kuste ook andere speelsters van de Spaanse ploeg op de wangen tijdens de viering van de wereldbeker.

Later nuanceerde Hermoso haar eerdere commentaar door te zeggen dat het een ‘natuurlijk gebaar van genegenheid’ was. ‘Helemaal spontaan en wederzijds, veroorzaakt door de vreugde van de overwinning op het WK’, zei Hermoso in citaten die aan persagentschap AFP werden geleverd door de Spaanse federatie.

Op sociale media reageerde Claudya Carolina, een Spaanse televisiereporter, dat Rubiales’ actie ‘weerzinwekkend’ en ‘buitensporig’ was. ‘Niet oké’, reageerde de Britse sportjournalist Colin Millar. ‘Dit is het hoogtepunt van de carrière van een voetballer, die momenten zijn emotioneel heel geladen.’

Alberto Ortega, een Spaanse journalist bij de krant El Confidencial, postte op sociale media dat het ‘gewoonweg walgelijk’ is hoe Rubiales ‘de trofee van de spelers afpakt en Jennifer Hermoso op de mond kust’. ‘Alweer een illustratie van de behoefte in het middelpunt van de belangstelling te staan’, voegde Ortega eraan toe.